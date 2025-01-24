Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


24 Ocak 2025 20:22
Dsi daimi işçi

İşkurun kuradan dsi daimi beden işçisi[bahçıvanlık] çıktı sizce gidilirmi çalışma durumu maaş sendika nasıl bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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