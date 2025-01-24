Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 20:36
2025 Siirt Jandarma Promosyon

Selamünaleyküm K/A, bildiğiniz üzere Siirt İ.J.K 2 sene önce 2023'te başka bankalarla toplu sözleşme yapmadı ve Vakıfbank'la promosyon sözleşmesi bu sene Mart'ta bitiyor. Bu sene elimize toplu bir promosyon geçer mi, duyumlar var mı?

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