Arkadaşlar proje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik yapanlar ile ilgili rotasyon ile ilgili bir gelişme var mı arkadaşlar? Bu yıl uygulanacak mı acaba?

Arkadaşlar proje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik yapanlar ile ilgili rotasyon ile ilgili bir gelişme var mı arkadaşlar? Bu yıl uygulanacak mı acaba?