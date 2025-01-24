Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2025 21:00
Proje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik
Arkadaşlar proje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik yapanlar ile ilgili rotasyon ile ilgili bir gelişme var mı arkadaşlar? Bu yıl uygulanacak mı acaba?

erolyilmaz
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:21

gelişme yok. on beş gün içinde her şey belli olur.

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