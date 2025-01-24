Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 21:06
Polisim, psikiyatriye gönderildim, oradan AMATEME VERDİLER

Abilerim kardeşlerim polis memuruyum, aile içi bir tartışmadan mahkemelik oldum, şikayetlerden vazgeçildi kamu davasına döndü fakat adli olarak bir sıkıntım kalmadı. Ama prosedür gereği birimim silahima geçici el koyup psikiyatriye gönderdi. Psikiyatride mmpı testi ve bütün testlerin olumlu çıktı ama doktor SENİ TANIMIYORUZ bundan dolayı ANATEME gondercez dedi. AMATEME gittim amatemdeki doktor 8 hafta boyunca her hafta aynı gün idrar vericeksin dedi, sonra sonucu sana vereceğiz psikiyatri doktoruna sonucu goturuceksin dedi.

Şimdi sorum şu

Aile içi bir tartışmada benden 8 hafta boyunca her hafta idrarımı neden isterler, ailede tartismalar olur ben ömrüm boyunca psikiyatriye gitmedim ve AMATEMİN ne olduğunu yeni öğrendim isim bile olmaz. Temiz çıkacak zaten fakat bu kadar irdeleyip uzatmaları çok saçma geliyor.

Polis olup saçma sapan nedenle psikiyatri üzerinden amatemden bir kaç hafta boyunca idrari istenen meslektaşım var mı. Bilgilendirir misiniz??


Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:11

8 hafta her hafta idrar vermek çok sacma, varmı çevresinde yaşayan lütfen yardımcı olur msnz


siyahbeyaz88
Genel Müdür
24 Ocak 2025 21:19
uyuşturucu madde kullanıp kullanılmadığına bakarlar, aile içi tartışma sebebinde ifadelerde yasaklı madde geçiyor mu

26342
Memur
24 Ocak 2025 21:22
psikiyatri den silah alındığı zaman maalesef bazı yerlerde bu şekilde işlem yapılır ama katılıyorum size gereksiz ve sırf yormak için yapılan işlem sözde sizin herhangi bir bağımlılığınız var mı diye bakılıyor

Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:32

Hayır hiç bir ifadede uyuşturucu vs yok ki zaten Allah korusun. 8 hafta ben anlamadım ne alaka 8 hafta. Bir kere idrarı alsalar neyse ama 8 kere alacak ve 8 hafta sürecek, çok onur kırıcı

siyahbeyaz88, 1 saat önce
uyuşturucu madde kullanıp kullanılmadığına bakarlar, aile içi tartışma sebebinde ifadelerde yasaklı madde geçiyor mu

Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:34

Ben dışında psikiyatriye verilip 8 hafta boyunca amateme idrar veren meslektaşım var mı? Veya tandigii olan meslektaşım var mi acaba çevrenizde

26342, 58 dk. önce
psikiyatri den silah alındığı zaman maalesef bazı yerlerde bu şekilde işlem yapılır ama katılıyorum size gereksiz ve sırf yormak için yapılan işlem sözde sizin herhangi bir bağımlılığınız var mı diye bakılıyor

Toros101
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 21:59

Şimdi aile içi konusunda silahın geçici olarak alınması, 62 84 kapsamında uzaklaştırma verilmesi, hakkında tahkikat yürütüldüğü için hukuk işlerine bilgi verilip oradan da bir idari işlem sana yansıtılması normal. Tamam hadi seni psikoloğa da sevk ederler gönderirler.

Ama amatem ne, 8 hafta idrar testi ne kardeşim, ben ilk kez duydum. Sana yapılan bu işlem için dilekçe ver nedenini öğren yasal dayanağını sor. Daha önce böyle bir işlem yapılmış mı örneği mevcut mu, bunun bir prosedürü olması lazım bir mevzuatta dayanağı mevzuatta yeri olması lazım.

Dilekçe ver rehberlik danışmanlık bir oraya git psikoloğa git nedenini öğren. Seninle uğraşıyor olabilirler yukarılardan

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkında2025 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 Şubat mazeret ataması İbka talep toplama zamanıCimer şikayetiTarihin en büyük balonu değil isePolis maaşının gerilemesi26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar

Sözlük

kova burcu 1 neşet ertaş 1 5n1k 1 el yazısı 1 kamyon arkası yazıları 2 Göbeklitepe 1 kopek para birimi 3 ebola 1 Pinhan 1 enflasyon canavarı 1

Son Haberler

GDO'lu mısır davası ertelendi: İlk duruşma 10 saat sürdüCevdet Yılmaz: Yılı, enflasyonda çok daha makul seviyelerde kapatacağızEKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak10 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 4 tutuklamaSPK'den 8 kişiye geçici işlem yasağı

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi