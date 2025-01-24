Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 21:06
Psikiyatri ve Amatem?e sevk

Abilerim kardeşlerim polis memuruyum, aile içi bir tartışmadan mahkemelik oldum, şikayetlerden vazgeçildi kamu davasına döndü fakat adli olarak bir sıkıntım kalmadı. Ama prosedür gereği birimim silahima geçici el koyup psikiyatriye gönderdi. Psikiyatride mmpı testi ve bütün testlerin olumlu çıktı ama doktor SENİ TANIMIYORUZ bundan dolayı ANATEME gondercez dedi. AMATEME gittim amatemdeki doktor 8 hafta boyunca her hafta aynı gün idrar vericeksin dedi, sonra sonucu sana vereceğiz psikiyatri doktoruna sonucu goturuceksin dedi.

Şimdi sorum şu

Aile içi bir tartışmada benden 8 hafta boyunca her hafta idrarımı neden isterler, ailede tartismalar olur ben ömrüm boyunca psikiyatriye gitmedim ve AMATEMİN ne olduğunu yeni öğrendim isim bile olmaz. Temiz çıkacak zaten fakat bu kadar irdeleyip uzatmaları çok saçma geliyor.

Polis olup saçma sapan nedenle psikiyatri üzerinden amatemden bir kaç hafta boyunca idrari istenen meslektaşım var mı. Bilgilendirir misiniz??


Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:11

8 hafta her hafta idrar vermek çok sacma, varmı çevresinde yaşayan lütfen yardımcı olur msnz


siyahbeyaz88
Genel Müdür
24 Ocak 2025 21:19
uyuşturucu madde kullanıp kullanılmadığına bakarlar, aile içi tartışma sebebinde ifadelerde yasaklı madde geçiyor mu

26342
Memur
24 Ocak 2025 21:22
psikiyatri den silah alındığı zaman maalesef bazı yerlerde bu şekilde işlem yapılır ama katılıyorum size gereksiz ve sırf yormak için yapılan işlem sözde sizin herhangi bir bağımlılığınız var mı diye bakılıyor

Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:32

Hayır hiç bir ifadede uyuşturucu vs yok ki zaten Allah korusun. 8 hafta ben anlamadım ne alaka 8 hafta. Bir kere idrarı alsalar neyse ama 8 kere alacak ve 8 hafta sürecek, çok onur kırıcı

siyahbeyaz88, Dün
uyuşturucu madde kullanıp kullanılmadığına bakarlar, aile içi tartışma sebebinde ifadelerde yasaklı madde geçiyor mu

Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 21:34

Ben dışında psikiyatriye verilip 8 hafta boyunca amateme idrar veren meslektaşım var mı? Veya tandigii olan meslektaşım var mi acaba çevrenizde

26342, Dün
psikiyatri den silah alındığı zaman maalesef bazı yerlerde bu şekilde işlem yapılır ama katılıyorum size gereksiz ve sırf yormak için yapılan işlem sözde sizin herhangi bir bağımlılığınız var mı diye bakılıyor

Toros101
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 21:59

Şimdi aile içi konusunda silahın geçici olarak alınması, 62 84 kapsamında uzaklaştırma verilmesi, hakkında tahkikat yürütüldüğü için hukuk işlerine bilgi verilip oradan da bir idari işlem sana yansıtılması normal. Tamam hadi seni psikoloğa da sevk ederler gönderirler.

Ama amatem ne, 8 hafta idrar testi ne kardeşim, ben ilk kez duydum. Sana yapılan bu işlem için dilekçe ver nedenini öğren yasal dayanağını sor. Daha önce böyle bir işlem yapılmış mı örneği mevcut mu, bunun bir prosedürü olması lazım bir mevzuatta dayanağı mevzuatta yeri olması lazım.

Dilekçe ver rehberlik danışmanlık bir oraya git psikoloğa git nedenini öğren. Seninle uğraşıyor olabilirler yukarılardan


mykıll
Aday Memur
24 Ocak 2025 22:39
n

Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 22:42

Ben de hiç birşey anlamadım abicim ya. Yani aile içi sknti olduğu için kendilerince nedenini mi arastiriyolar. Kaldıki öyle şeylerle isim olmaz temiz çıkar yani ama nalaka bide 8 hafta yani az buz değil. O şaşırtıyor beni abim

Toros101, Dün

Şimdi aile içi konusunda silahın geçici olarak alınması, 62 84 kapsamında uzaklaştırma verilmesi, hakkında tahkikat yürütüldüğü için hukuk işlerine bilgi verilip oradan da bir idari işlem sana yansıtılması normal. Tamam hadi seni psikoloğa da sevk ederler gönderirler.

Ama amatem ne, 8 hafta idrar testi ne kardeşim, ben ilk kez duydum. Sana yapılan bu işlem için dilekçe ver nedenini öğren yasal dayanağını sor. Daha önce böyle bir işlem yapılmış mı örneği mevcut mu, bunun bir prosedürü olması lazım bir mevzuatta dayanağı mevzuatta yeri olması lazım.

Dilekçe ver rehberlik danışmanlık bir oraya git psikoloğa git nedenini öğren. Seninle uğraşıyor olabilirler yukarılardan


mykıll
Aday Memur
24 Ocak 2025 22:43
seni tanımıyoruz diye gönderilmesi doğru bir karar değil belliki tecrübesiz birine denk geldin itiraz hakkkin vardır kullan ayrıca soruşturma tamamlandı mi ceza aldın mı kamu davası kapandı mı

Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 22:53

Adli olarak büyük bir yansıması olmaz kamu davası kapanmadı ama en fazla verecekleri hagb çünkü basit tıbbi mudehale. Fakat bu 8 hafta idrar verme işi çok saçma geldi. Ondan dolayı acaba aynı şekilde olan var mı diye merak ettim

mykıll, 12 saat önce
seni tanımıyoruz diye gönderilmesi doğru bir karar değil belliki tecrübesiz birine denk geldin itiraz hakkkin vardır kullan ayrıca soruşturma tamamlandı mi ceza aldın mı kamu davası kapandı mı

Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 22:55

Belkide böyle bir sorunla amateme verilip 8 hafta git idrar ver denilen memur olmuştur ya. Olayın altındaki nedeni de kendilerince araştırmada bilirler belki. Ne bileyim belkide silahımı verceekler ama kendilerini sağlama alma yolu da olabilir o yaptıkları. Belkide gereksiz evham yapıyorum. 8 hafta boyunca idrarin izlenmesi saçma geldi sadece buradan sormak istedim hiç yaşayan oldu mu die

mykıll, 12 saat önce
seni tanımıyoruz diye gönderilmesi doğru bir karar değil belliki tecrübesiz birine denk geldin itiraz hakkkin vardır kullan ayrıca soruşturma tamamlandı mi ceza aldın mı kamu davası kapandı mı

mykıll
Aday Memur
24 Ocak 2025 22:55
anladım o kişiden kişiye değişiyor bende yaşadım aynı sorunu fakat silahimda alınmadı psikiyatriye de gitmedim sadece şuan sorustuma sonucunu bekliyorum ifade vereli iki ay olacak

mykıll
Aday Memur
24 Ocak 2025 23:07
senin birim amirin felan haberi olmuşsa kendini riske atmamak için göndermiştir ama olaylar tecrubesizlikle birleşince detaya inmiştir için rahat olsun şenlik birşey yoktur ama itiraz hakkın vardir evrak felan imzattilarsa yazar orda itiraz süresini kaçırma itiraz et
Kotop, 12 saat önce

Belkide böyle bir sorunla amateme verilip 8 hafta git idrar ver denilen memur olmuştur ya. Olayın altındaki nedeni de kendilerince araştırmada bilirler belki. Ne bileyim belkide silahımı verceekler ama kendilerini sağlama alma yolu da olabilir o yaptıkları. Belkide gereksiz evham yapıyorum. 8 hafta boyunca idrarin izlenmesi saçma geldi sadece buradan sormak istedim hiç yaşayan oldu mu die


Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 23:14

Hayır evrak imzalatmadilar imzalamam zaten. Ama e nabizda ( tıbbi belgenin çıkarılması için muayene yaziyor)

Açıklamasına ne olduğuna baktım, memurluk için iş alımları için yapılan muayeneymis. Sanırım psikiyatri bir şey bulamadı, bide amateme baktırmak istedi. Bir şey cokmassa verirlee silahımı diye düşünüyorum. Fakat bu 8 hafta muhabbetini başka polis memurları yaşamış mıdır onu çok merak ediyorum

mykıll, 11 saat önce
senin birim amirin felan haberi olmuşsa kendini riske atmamak için göndermiştir ama olaylar tecrubesizlikle birleşince detaya inmiştir için rahat olsun şenlik birşey yoktur ama itiraz hakkın vardir evrak felan imzattilarsa yazar orda itiraz süresini kaçırma itiraz et

mykıll
Aday Memur
24 Ocak 2025 23:15
senin idari soruşturma ne oldu bitti mi ceza felan geldi mi
Kotop, 11 saat önce

Hayır evrak imzalatmadilar imzalamam zaten. Ama e nabizda ( tıbbi belgenin çıkarılması için muayene yaziyor)

Açıklamasına ne olduğuna baktım, memurluk için iş alımları için yapılan muayeneymis. Sanırım psikiyatri bir şey bulamadı, bide amateme baktırmak istedi. Bir şey cokmassa verirlee silahımı diye düşünüyorum. Fakat bu 8 hafta muhabbetini başka polis memurları yaşamış mıdır onu çok merak ediyorum


Kotop
Aday Memur
24 Ocak 2025 23:21

İşin garibi idari soruşturma başlamadı henüz, psikiyatriye verdiler bütün testleri verdim AMATEM nalaka anlamadım. 1 defa olsa neyse 8 hafta çok fazla geldi.. bence doktorlarda tam emin olmak istiyor ki amateme verdiler.. idari soruşturma baslamadi

mykıll, 11 saat önce
senin idari soruşturma ne oldu bitti mi ceza felan geldi mi

EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
25 Ocak 2025 00:03

narkotik taramasi.

Kotop, Dün

8 hafta her hafta idrar vermek çok sacma, varmı çevresinde yaşayan lütfen yardımcı olur msnz


Kotop
Aday Memur
25 Ocak 2025 00:10

Öylede şefim ne alakası var onu anlamadım benn, 8 hafta narkotik aramasi mi olur. 1 kere idrar vermem yermiyo mu bunlara. Çok saçma değil mi 8 kere 8 hafta

EL CHAPO, 10 saat önce

narkotik taramasi.

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