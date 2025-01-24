Psikiyatri ve Amatem?e sevk

Abilerim kardeşlerim polis memuruyum, aile içi bir tartışmadan mahkemelik oldum, şikayetlerden vazgeçildi kamu davasına döndü fakat adli olarak bir sıkıntım kalmadı. Ama prosedür gereği birimim silahima geçici el koyup psikiyatriye gönderdi. Psikiyatride mmpı testi ve bütün testlerin olumlu çıktı ama doktor SENİ TANIMIYORUZ bundan dolayı ANATEME gondercez dedi. AMATEME gittim amatemdeki doktor 8 hafta boyunca her hafta aynı gün idrar vericeksin dedi, sonra sonucu sana vereceğiz psikiyatri doktoruna sonucu goturuceksin dedi.

Şimdi sorum şu

Aile içi bir tartışmada benden 8 hafta boyunca her hafta idrarımı neden isterler, ailede tartismalar olur ben ömrüm boyunca psikiyatriye gitmedim ve AMATEMİN ne olduğunu yeni öğrendim isim bile olmaz. Temiz çıkacak zaten fakat bu kadar irdeleyip uzatmaları çok saçma geliyor.

Polis olup saçma sapan nedenle psikiyatri üzerinden amatemden bir kaç hafta boyunca idrari istenen meslektaşım var mı. Bilgilendirir misiniz??