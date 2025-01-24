2025 yılı Akademik Kadroları

Görüldüğü kadarıyla YÖK 2024 yılında bazı esnekliklere giderik hem MYO lara kadro verdi hem de çok az ret verdi. 2025 yılı için daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ayrıca YÖK ün 2025 yılında içeriden dışarıdan ayrımına son verecek uygulamalar yapması gerekmektedir

Görüldüğü kadarıyla YÖK 2024 yılında bazı esnekliklere giderik hem MYO lara kadro verdi hem de çok az ret verdi. 2025 yılı için daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ayrıca YÖK ün 2025 yılında içeriden dışarıdan ayrımına son verecek uygulamalar yapması gerekmektedir