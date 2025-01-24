Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2025 21:24
Tehdit veya şantaja girer mi

Bir kişi telefonda bu şehre pasaportla gireceksin evini taramalı tüfekle tarayacagım o şehirden tayin isteyeceksin dediğinde ben de mesaj atarak ona en ufak birşey yaparsan senin şu kişiyle yaptıklarını eşine anlatırım yazdım. Benim yazdıgım mesaj suç teşkil eder mi?


Toros101
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 22:03

Cevap vermen hata git karakola tehditten arkadaşlar dosya açar, 6284 uzaklaştırma talep et,

Şahsen iletişime sen geçme o iletişime geçerse ihlal etmiş olur. Farklı bir ceza alır. Senin dediğine cevabına gelirsek de, ifaden de söylersin ben bunu karşımdaki kişiden çekindiğim bana bir şey zarar vermesinden korktuğum için böyle bir şey söyledim dersen. Şahsın karşındaki kişinin konusu suç olan bir şey bilip de söylemiyorsan bu suçtur öyle kuru gürültü de tehdtinden olmaz

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