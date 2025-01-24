Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2025 22:02
iller arası hizmet puanı ? başvuran arkadaşlar bakabilir mi lütfen
arkadaşlar iller arası duyurularda pbs üzerinden hizmet puanları ilanı yazıyordu ben yeni fark ettim pbs de ayrı olarak göstermiş miydi puanımızı ben girdim göremedim bir şey.aklıma takıldı bilen varsa yazabilir mi

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