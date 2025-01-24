Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


24 Ocak 2025 22:06
Akademi dışı doçentlikten profesörlüğe geri sayım

Arkadaşlar merhaba. Merak ettiğim bir konu var. Akademi dışında doçent ünvanı alan kişi, prof. Geri sayımında süre nasıl işler? 5 yıllık süre ne zaman başlar?

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