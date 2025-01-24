Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2025 22:18
Tayin yolluğu

17 ocak 2025 tarihinde ilişiğimi kestim ve yolluğumu mutemetlik birimine aktardım. Tayin yolluk ücretim halen yatmadı mutemetliği aradığımda ise surekli bakanliktan odeme bekliyoruz 1 ay da olabilir 1 haftada diyip geçiştiriyorlar. Mazeret tayin sonrası yolluğunu alan var mı ? Normalde ne kadar sürede yatması gerekir


Memurilanlari
Aday Memur
24 Ocak 2025 22:42

Sizin sendikalar ne işe yarıyor! Bu yolluk ödemelerinde Eğitimden başka geç alan yok. Diğer kurumlar 5 günde veriyor.

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