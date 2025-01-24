Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2025 22:29
HEMŞİRELİKTEN KAÇIŞ

Hemşirelik mesleğini yapmak istemiyorum artık 5 yıllık hemşireyim.Nasıl başka bir mesleğe yada ünvana geçerim.Ünvan değişikliği yada görevde yükselme sınavı nasıl işliyor farkı nedir ? detaylı bilgi verir misiniz?

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