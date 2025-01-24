KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2025 23:05
Kurul Raporu Kaç Günde Gönderilir

Merhaba, bugün muvazzaf Subaylık için heyete girdim. Çok şükür muvazzaf subay olur kararı çıktı. Bu raporu teslim etmek için 1 haftam kaldı hastane net bir şey söylemedi. 1 hafta içinde iletilir mi? Ben elden alıp PTT ile yollasam olur mu ne yapmam gerekir ? Tavsiyelerinizi bekliyorum teşekkürler

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