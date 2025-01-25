Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Ocak 2025 00:15
Mazeret tayini

Mazeret tayini ile İstanbul?dan İzmir?e geldim Ocak ayında tekrar mazeret tayini ile İstabula döndüm . Seneye tekrar eş durumu ile İzmir?e tayin istemem sorun olur mu ?


anelka0101
Memur
25 Ocak 2025 00:36
Memurlar.net'in bence kendi adamları böyle başlıklar açıyor. Millet hararetli tartışsın burada bir sohbet dönsün diye. Ben artık buna inanıyorum.
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