Mazeret tayini

Memurlar.net'in bence kendi adamları böyle başlıklar açıyor. Millet hararetli tartışsın burada bir sohbet dönsün diye. Ben artık buna inanıyorum.

Memurlar.net'in bence kendi adamları böyle başlıklar açıyor. Millet hararetli tartışsın burada bir sohbet dönsün diye. Ben artık buna inanıyorum.