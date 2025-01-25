Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


25 Ocak 2025 02:34
Tez Görüşmeleri Kaydı Hakkında

Merhaba, doktora tezimde nitel görüşme tekniği uyguluyorum. Çalışma grubumla uzaktan görüşme yaparken video kaydı talebimi kabul ettiremiyorum. Bu gibi durumlarda veri toplama kısmında video kaydı veya ses kaydı olmaması bir problem oluşturur mu?

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim DoçentlikDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleridr. öğretim üyesi maaşı2024 mart donemi docentlik basvurulariDocentlik basvurusu basarisiz olanlar veya etik ihlal ile suclananlar idari dava acmalimi?Dr. Öğr. Üyesi torpil, atama ve Mahkeme SüreciDanışman hocadan feragatmane almak?Akademi dışı doçentlikten profesörlüğe geri sayım

Sözlük

kepaze 1 kızılderili selamı 1 Absent 2 dünyanın en sağlıklı yemeği 2 5n1k 1 önce kırıp sonra da tamir etmeye çalışmak 1 minekop 1 Pinhan 1 Amaksofobi 2 kumanda kavgası 4

Son Haberler

25 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandıHastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı5510'a tabi memur, emeklilik yaşını beklemek üzere istifa edebilir mi?25 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıMeslektaşlarını şehit eden eski polise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları