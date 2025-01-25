Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 09:47
1970 doğumlu dayılar

70 li dayılar meslekten birer birer kopuyorlar, tecrübeli çalışan dayıları çok ararız.bir karakola bedel olanlar var.ama genel de yaş haddini bekleyenler hep şube personeli oluyor.Allah yolunuzu açık etsin.

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