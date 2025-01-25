Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 09:47
Yaş haddi yaklaşan kıdemlilerimiz

70 li dayılar meslekten birer birer kopuyorlar, tecrübeli çalışan dayıları çok ararız.bir karakola bedel olanlar var.ama genel de yaş haddini bekleyenler hep şube personeli oluyor.Allah yolunuzu açık etsin.


takla-atma
Şube Müdürü
25 Ocak 2025 11:33
ben 51 li dayılarla çalıştım Allah hepsinin selametini versin.Simdi biz dayı olduk ama onların bilgileri ve tecrübelerine ulaşamadik.Aramizdaki fark malesef yetki karmaşasından kaynaklı onların kafası bizden daha rahattı,o yüzden gerektiği gibi hareket ediyorlardı.Biz insiyatif kullanmaya kalksak 10 kişiye hesap veriyoruz

ikosunbabasi
Aday Memur
25 Ocak 2025 11:43

Hic birseye karismayin .en guzel tecrube budur


sancak bayrak
Daire Başkanı
25 Ocak 2025 12:22

Gerçekten meslekte tecrübe çok önemli.ben çok iyi dayılar ile çalıştım.bu benim en büyük şansım.artık onlardan kalmadı.son on yıl maalesef hep geri gidiyoruz.on yıl önceki dayıları şahsen ben arıyorum.


Sbz1dftd
Şef
25 Ocak 2025 14:28
herkes dayılardan övgü ile bahsetmiş de bizim burda fellik fellik nokta arıyor dayılar

sancak bayrak
Daire Başkanı
25 Ocak 2025 14:49

Yaş haddine beş yıl kalanlar sadece karakollarda çalıştırılmalı.gurup amirliği yapıp gençlere tecrübelerini aktarmaları sağlanmalı.ben geçen yıl batı da bir arkadaşım vardı,özel hrk onun yanına gittim şaşırdım. hep dayılar dolmuş.

Sbz1dftd, 9 saat önce
herkes dayılardan övgü ile bahsetmiş de bizim burda fellik fellik nokta arıyor dayılar

H. Eray
Aday Memur
25 Ocak 2025 17:05

Ne dayısı arkadaş kahvehane mi burası ya da mahalle dayısı mı diyorsun ben anlamadım. Eski eskide kaldı o zamanla bu zaman bir mi? O dayı dediğin sicilli abilerimiz aynı iş ahlakı ve kafa yapısıyla bugün çalışabilir mi? O zaman kamera yoktu insanlarda polise karşı bir saygı ya da korku vardı adına ne dersen de. Şimdi her olay en ufacık birşey baş ağrıtıyor herkes birinin yeğeni hemen kameraya cekmeler olayı farklı göstermeler arkamızda kimse zaten yok. Ben onu bunu bilmem bu mesleğe yalnız girdim her zaman da yalnızım bunun bilinciyle hareket ederim dayıymıs amirmis kimseden kimseye fayda yok.


uAYur ccc
Şef
25 Ocak 2025 19:14
ben emniyetin yerinde olsam 240 bin altını acilen emekli ederim.(bu güne kadar yaptıkları fedakarlıklara teşekkür ederek)
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