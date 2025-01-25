Yaş haddi yaklaşan kıdemlilerimiz

ben 51 li dayılarla çalıştım Allah hepsinin selametini versin.Simdi biz dayı olduk ama onların bilgileri ve tecrübelerine ulaşamadik.Aramizdaki fark malesef yetki karmaşasından kaynaklı onların kafası bizden daha rahattı,o yüzden gerektiği gibi hareket ediyorlardı.Biz insiyatif kullanmaya kalksak 10 kişiye hesap veriyoruz

ben 51 li dayılarla çalıştım Allah hepsinin selametini versin.Simdi biz dayı olduk ama onların bilgileri ve tecrübelerine ulaşamadik.Aramizdaki fark malesef yetki karmaşasından kaynaklı onların kafası bizden daha rahattı,o yüzden gerektiği gibi hareket ediyorlardı.Biz insiyatif kullanmaya kalksak 10 kişiye hesap veriyoruz