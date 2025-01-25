Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 10:28
Polisin müdahale ettiği olayı kameraya alması

örneğin bir kavgaya müdahale ettiğimizde olayı kameraya çekme yetkimiz hangi mevzuatta var. Her ekipte yaka kamerası var. Sonuçta insanların yüzlerini kayda alıyoruz kişisel veri niteliğinde. Buna kanunun izin vermesi gerekir. "Olaya müdahale eden polis sesli görüntü kaydı yapabilir" denilen bir düzenleme var mı?

Kamuya açık alanda kamera çekimi yapılabilir suç değildir denilerek bir duzenleme yapılmamış mi.


adalı-polis
Genel Müdür
25 Ocak 2025 11:08

Hiçbirşey olmaz mevzuat soran savcıysda denk gelmedim. Sen çek dursun


eslns
Aday Memur
25 Ocak 2025 11:35
Böyle bir mevzuat ne mobese, ne güvenlik kameraları ne de araç kameraları için yok. Ancak yeri geldiğinde hepsi delil oluyor. Burada amaç kişisel amaçlı kullanım olup olmadığı. Yani sen sadece görev esnasında yaşanabilecek hakaret saldırı v.b. durumları delillendirmek ve yetkili makamla paylaşmak için kullanırsan hiçbir sıkıntı yok. Ancak görüntüyü ilgisiz kişilere veyabaska yerlere verip paylaşırsan işte burda suc olur. Ayrıca yaka kamerası gizli değildir açık görünür şekilde kayıt yaptığı bellidir. Araç kamerası, mobese, güvenlik kameralarından farkı yoktur. Burda kıstas önceden planlanmamış ani gelişen olaylara karsı delillendirme yapmaktır. Millet kask kamerası takıp sosyal medyada paylaşıyor gerektiğinde delil oluyorsa yaka kamerasında hiçbir sorun yok.

Kurtarıcılar
Memur
25 Ocak 2025 12:01
Yorumun güzel olmuş.
eslns, Bugün
Böyle bir mevzuat ne mobese, ne güvenlik kameraları ne de araç kameraları için yok. Ancak yeri geldiğinde hepsi delil oluyor. Burada amaç kişisel amaçlı kullanım olup olmadığı. Yani sen sadece görev esnasında yaşanabilecek hakaret saldırı v.b. durumları delillendirmek ve yetkili makamla paylaşmak için kullanırsan hiçbir sıkıntı yok. Ancak görüntüyü ilgisiz kişilere veyabaska yerlere verip paylaşırsan işte burda suc olur. Ayrıca yaka kamerası gizli değildir açık görünür şekilde kayıt yaptığı bellidir. Araç kamerası, mobese, güvenlik kameralarından farkı yoktur. Burda kıstas önceden planlanmamış ani gelişen olaylara karsı delillendirme yapmaktır. Millet kask kamerası takıp sosyal medyada paylaşıyor gerektiğinde delil oluyorsa yaka kamerasında hiçbir sorun yok.

Patron El Patrona
Aday Memur
25 Ocak 2025 14:58

Olayı kameraya çekme yetkin delil toplama yetkinden geliyor. Adamın kanına bakma, parmak izi alma, durdurma ve kimlik sorma yetkin nereden geliyorsa kameraya çekme yetkin de oradan geliyor. Diğer topladığın delilleri 3. şahıslarla paylaşmak suç olduğu gibi çektiğin görüntüleri 3. şahıslarla paylaşman da suç. Her şeyi tek tek şuna yetkin var buna yetkin var diye yazamazsın. Hukuka aykırı toplanan deliller bellidir. Gerisi helaldir.


altıntaşli
Şube Müdürü
25 Ocak 2025 16:14

Pvsk'da durdurma kimlik sorma parmak izi alma yetkisi açık bir şekilde yazıyor

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