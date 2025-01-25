Polisin müdahale ettiği olayı kameraya alması

Böyle bir mevzuat ne mobese, ne güvenlik kameraları ne de araç kameraları için yok. Ancak yeri geldiğinde hepsi delil oluyor. Burada amaç kişisel amaçlı kullanım olup olmadığı. Yani sen sadece görev esnasında yaşanabilecek hakaret saldırı v.b. durumları delillendirmek ve yetkili makamla paylaşmak için kullanırsan hiçbir sıkıntı yok. Ancak görüntüyü ilgisiz kişilere veyabaska yerlere verip paylaşırsan işte burda suc olur. Ayrıca yaka kamerası gizli değildir açık görünür şekilde kayıt yaptığı bellidir. Araç kamerası, mobese, güvenlik kameralarından farkı yoktur. Burda kıstas önceden planlanmamış ani gelişen olaylara karsı delillendirme yapmaktır. Millet kask kamerası takıp sosyal medyada paylaşıyor gerektiğinde delil oluyorsa yaka kamerasında hiçbir sorun yok.

Böyle bir mevzuat ne mobese, ne güvenlik kameraları ne de araç kameraları için yok. Ancak yeri geldiğinde hepsi delil oluyor. Burada amaç kişisel amaçlı kullanım olup olmadığı. Yani sen sadece görev esnasında yaşanabilecek hakaret saldırı v.b. durumları delillendirmek ve yetkili makamla paylaşmak için kullanırsan hiçbir sıkıntı yok. Ancak görüntüyü ilgisiz kişilere veyabaska yerlere verip paylaşırsan işte burda suc olur. Ayrıca yaka kamerası gizli değildir açık görünür şekilde kayıt yaptığı bellidir. Araç kamerası, mobese, güvenlik kameralarından farkı yoktur. Burda kıstas önceden planlanmamış ani gelişen olaylara karsı delillendirme yapmaktır. Millet kask kamerası takıp sosyal medyada paylaşıyor gerektiğinde delil oluyorsa yaka kamerasında hiçbir sorun yok.