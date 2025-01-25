Mektuplar veya mesajlar..

Günaydın değerli hanımefendi ve beyefendiler.. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum.. Malumunuz zor zamanlardan geçiyoruz.. Biliyorsunuz.. İşte gördüğünüz gibi.. Her şeyden haberim var ve yine her şey benim kontrolüm altında.. Artık bu iş bitsin istiyorum.. Siz de ben de epey sıkıldık.. Elbette bu işin bitmesi birtakım şartlara bağlı olacak.. Haliyle.. Size seçenekler sunmak istiyorum.. Düşünün ve kararınızı verin.. Beni de daha fazla oyalamayın.. Size süre veriyorum.. 2 hafta içerisinde bu işin nihayete ermesini veya tamamlanmasını istiyorum.. Daha çok olumsuzluk yaşansın istemiyorum.. Seçeneklerim şunlar.. 1-Mesleğime geri dönebilirim.. Bu sizin elinizde.. Zaten çalışmak istiyorum.. Bir değişiklik ile pekala bu halledilebilir.. 2-Maddi bir bedel karşılığında tüm bu süreç sonlanabilir.. Miktarı önemli değil fakat 10 milyon dolardan az olmamalı.. 3-Nakit olmaz ise menkul veya gayrimenkul de olabilir.. Evet.. Bunlardan birini seçerek bu süreci bitirebiliriz.. Benden kurtulabilirsiniz.. Değerlendirin ve seçiminizi yapın.. Dediğim gibi.. Size 2 hafta süre veriyorum.. Bugünden itibaren.. Herhangi bir gelişme veya ilerleme olmaz ise şayet idari yaptırım uygulamak durumunda kalacağım.. Bu konuda çok ciddiyim.. Öncekilere de benzemez bu sefer.. Çok ağır ve ciddi yaptırımlar.. Siz anladınız.. Aksi ve beklenmedik bir adım atmanız halinde zaten hep birlikte nereyi boylayacağımızı da biliyorsunuz.. Böyle şeylerin yaşanmasını istemezdim aslında ama maalesef durumu siz bu hale getirdiniz.. Kendinize iyi bakın çocuklar.. Gözlerinizden öpüyorum..

Günaydın değerli hanımefendi ve beyefendiler.. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum.. Malumunuz zor zamanlardan geçiyoruz.. Biliyorsunuz.. İşte gördüğünüz gibi.. Her şeyden haberim var ve yine her şey benim kontrolüm altında.. Artık bu iş bitsin istiyorum.. Siz de ben de epey sıkıldık.. Elbette bu işin bitmesi birtakım şartlara bağlı olacak.. Haliyle.. Size seçenekler sunmak istiyorum.. Düşünün ve kararınızı verin.. Beni de daha fazla oyalamayın.. Size süre veriyorum.. 2 hafta içerisinde bu işin nihayete ermesini veya tamamlanmasını istiyorum.. Daha çok olumsuzluk yaşansın istemiyorum.. Seçeneklerim şunlar.. 1-Mesleğime geri dönebilirim.. Bu sizin elinizde.. Zaten çalışmak istiyorum.. Bir değişiklik ile pekala bu halledilebilir.. 2-Maddi bir bedel karşılığında tüm bu süreç sonlanabilir.. Miktarı önemli değil fakat 10 milyon dolardan az olmamalı.. 3-Nakit olmaz ise menkul veya gayrimenkul de olabilir.. Evet.. Bunlardan birini seçerek bu süreci bitirebiliriz.. Benden kurtulabilirsiniz.. Değerlendirin ve seçiminizi yapın.. Dediğim gibi.. Size 2 hafta süre veriyorum.. Bugünden itibaren.. Herhangi bir gelişme veya ilerleme olmaz ise şayet idari yaptırım uygulamak durumunda kalacağım.. Bu konuda çok ciddiyim.. Öncekilere de benzemez bu sefer.. Çok ağır ve ciddi yaptırımlar.. Siz anladınız.. Aksi ve beklenmedik bir adım atmanız halinde zaten hep birlikte nereyi boylayacağımızı da biliyorsunuz.. Böyle şeylerin yaşanmasını istemezdim aslında ama maalesef durumu siz bu hale getirdiniz.. Kendinize iyi bakın çocuklar.. Gözlerinizden öpüyorum..