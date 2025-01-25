KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Ocak 2025 11:34
botaş mülakat bilgileri

Botaş makine mühendsiliği için mülakat süreci ve çıkabilecek soru tarzları hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim . Ayrıca başvuruda belirtilen ''60 gün deneme süresi '' ne anlam ifade ediyor ?

Çok Yazılan Konular

Hangi Kurumu Öneriniz?Örgün İİBF mezunu arkadaşlar İİBF'ye sahip çıkalım!!Karayolları genel müdürlüğüİkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı - 24.12.2024Tarım kredi alıma çıkacak mı ?2026 puan kullanımı hk.sözleşmeliden diğer bir kuruma geçişSağlık bakanlığında güvenlik soruşturması var mı ?İİBF neden kadrolara çöküyor? Mühendisler, mimarlar birleşiyor.

Sözlük

telli turna 2 Homo Habilis 1 uykusuz geceler 4 minekop 1 kopek para birimi 2 güzellik 4 fakirleşme 3 zeka 1 Ümit Özdağ 3 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Çiftçiler yağmur duasına çıktıAnka Kervansaray kooperatifindeki hukuki sorunlar çözüm bulduGeçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildiYangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadıMSB duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları