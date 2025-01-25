Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 11:37
31.DÖNEM ÖĞRNCSİYİM YARDIM

31.dönem olarak eğitim görmekteyim X ilinde full saglam aldım heyettende olur almama rağmen ankaradan SKR Raporum geri döndü bununla ilgili adli ve idari olarak bir şey yapılabilirmi yardımcı olabilirmisniz


sancak bayrak
Daire Başkanı
25 Ocak 2025 12:27

Hangi hastlık dolayısıyla bu oldu.biraz açıklarsan yardımcı olan bilgisi olan olur.

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