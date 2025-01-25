Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 12:56
Sabesyo duyum bilgi ve haberleşme sayfası

Beraat takipsizlik alanlar hakkinda her türlü paylaşim icin


mlkshn13
Aday Memur
25 Ocak 2025 13:38

Admin yeni acilan sayfaları kapatıyor admin bu konuda bir başlık sen ac o zaman her türlü başlık var

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2025 genel atama dönemiYeni atama yönetmeliği hakkındaCimer şikayetiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİbka talep toplama zamanı2025 Şubat mazeret ataması Psikiyatri ve Amatem?e sevkEk görevleri hangi mevzuata göre hazırlanıyorPolis maaşının gerilemesi

Sözlük

olimpiyat 1 şu an çalan şarkı 3 telli turna 3 5n1k 1 sürekli azalan şeyler 1 uzun bir aradan sonra görülen arkadaş 1 Homo Habilis 1 ak parti-mhp ittifakı 1 minekop 1 çorba 2

Son Haberler

İstanbul'da 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildiErdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağızBoğaziçi Üniversitesi, memurlarını kazanmak yerine kaybetti!Yerlikaya, yaralanan polisin ailesine ziyarete gittiTogg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları