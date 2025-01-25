Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Ocak 2025 13:23
Göreve başlamadan Adalet Bakanlığı'dan Adli Tıp Kurumu'na Tayin

Merhaba arkadaşlar, kuruma sordum ama henüz cevap alamadım, konuyla ilgili bilgisi olan varsa acil bilgilendirirse çok sevinirim. Adalet Bakanlığı memur kadrosunu tercih ettikten sonra atanırsam, göreve başlamadan dilekçe ile evime daha yakın olan (aynı şehirdeki) Adli Tıp Kurumu'na tayin olabilir miyim? Adalet bakanlığı bu konularsda engelli kadrolara kolaylık sağlıyor mu? Tercih süresi dolmadan cevap verebilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Herkes için hayırlısı olsun.


E.Kayı Han
Editor
25 Ocak 2025 14:20

Hayır yapamazsınız.

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