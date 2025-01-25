KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Ocak 2025 13:25
Çevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı ataması

Arkadaşlar dün çevre şehircilik Bakanlığının CBS uzman yardımcısı alımı sonucu açıklandığına dair bakanlıktan mesaj SMS geldi ancak kariyer kapısında hala başvuru onaylandı olarak görünüyor. Sonuca dair bir şey yok. Başvuran ya da bilgisi olan var mı?

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