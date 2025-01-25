Kurumlarda görevlendirmeler nasıl oluyor ve başvurular hakkında yardım..

Herkese iyi forumlar. Ben Bilgisayar Programcılığı mezunuyum örneğin tekniker yerine büro personeli(ya da başvurabileceğim uygun herhangi bir pozisyona) olarak atansam beni tekniker olarak çalıştırabilirler mi ya da tam tersi tekniker olarak atanıp büro personeli olarak çalışılabilir mi, bu insanlar ne iş yapar? Hiç bilmediğimden soruyorum eğer niteliğinden farklı bir görevde çalışırsan bunun farkları, avantajları/dezavantajları ne olur, bilgilendirme mahiyetinde bildiklerini paylaşır mısınız? Devlet kurumları nasıl işliyor? Orta-iyi sayılabilecek bir puan aldım ama tekniker ilanları haricinde tercih yapmıyorum açıkta kaldım, acaba yanlış mı yapıyorum?