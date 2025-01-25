Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


25 Ocak 2025 13:42
10 yıl sonra 4/C den sözleşmeli 4/b ye geçiş ek gösterge

kamuda 11 yılını tamamlayan 4/c li memur istifa edip 4/b sözleşmeli personel olarak başka yerde işe başlar ise 3+1 yıl sonra tekrar kadroya geçince derece/ kademe ve ek gösterge kaldığı yerden devam eder mi??


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
25 Ocak 2025 14:03

4/c'li memur nedir?


merwee146
Aday Memur
25 Ocak 2025 14:09

sgk icra memuru

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