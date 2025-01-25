KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Ocak 2025 14:31
Başvuru için KPSS min70, değerlendirme için %100 Sözlü ??

KariyerKapisi üzerinde MEB işe alım ilanı açmış.

Başvurmak için KPSS 'den en az 70 almak gerekiyor, Ancak Değerlendirme için %100 Sözlü puanı geçerli yazmış.

Bu KPSS 'yi niye istediler o zaman?

Bu ilan, Kanunlara uygun mu?

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=99f5822d-9780-4c32-8c57-2f3de90bebd4

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