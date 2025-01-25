KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Ocak 2025 15:58
Üniversitede çakılı güvenlik memuru atama

Merhaba herkese iyi günler dilerim. Ben bulunduğumuz şehirde üniversite okuyorum 4 sınıfım bu sene bitecek. öğretmenlik okuyorum eşim de bulunduğumuz şehirde başka bir üniversitede güvenlik memuru olarak atandı ve 2 senedir çalışıyor kadroya alindi.çakılı kadroda 657'ye tabii. biliyorsunuz ki öğretmenliğin önünü çok kapattılar.O yüzden kendime dair pek bir umudum kalmadı açıkçası ama eşimin başka yollarla farklı şehre nasıl geçebiliriz durumunu öğrenmek istiyorum. Eşim lise KPSS'yle atandı acaba ön lisans KPSS girse bulunduğu yerden istifa etmeden başka bir yere başvurma şansı var mıdır? ya da buna benzer başka bir çözümü olan? Izmirdeyiz. Ic anadoluda memleketimiz dönmek istiyoruz. Bu sekilde.

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