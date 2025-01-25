Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


25 Ocak 2025 16:08
4b Sözleşmeli personeli geçiçi görevlendirme

Merhabalar,

4B sözleşmeli personel kurumlar arası geçici görevlendirme yapabilir mi? tam net bir bilgi bulamadım ama en fazla 6 ay olur diyende var 1 yıl olup 1 yıl daha uzatabilirsin diyende var. Kurumlar arası geçiş nasıl oluyor?

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