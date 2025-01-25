Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2025 16:27
Bakanlık komisyonu hangi ay toplanacak
Bakanlık komisyonu 2 ayda bir toplanıp mazereti tayinlerini sonuçlandırıyormuş bu hangi ay oluyor bilen var mı ?

Berkaymms
Aday Memur
25 Ocak 2025 16:28
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