Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


25 Ocak 2025 17:58
İbb memur alımı için dilekçe
İbb'de memurluk iş başvurusu için dilekçe yazmam lazım.Dilekçe yazma kurallarına uyarak bana dilekçe yazar mısın?

mervvveee
25 Ocak 2025 18:00
ay yanlis oldu ben bunu nasil silcem

caner-35
Aday Memur
25 Ocak 2025 18:16
dilekçe örnekleri var nette
Toplam 2 mesaj

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