Vakıfbank sky limit

Geçen yıl bu zamanlarda ciddi bir güncelleme olmuştu evet.

Ama 12 ay sınırlaması sürdükçe çok bir anlamı yok. 100 bin ve üstüne 12 ay sınırlaması haziran 2021'de gelmişti ve o zaman ciddi paraydı.

Ve maaş bankası şu an 5 bin tl bile çekilse 12 ay yapıyor.

Bu sınırlaması da bir esneklik olsa, asıl önemli olan o.