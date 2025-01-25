Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 19:09
Vakıfbank sky limit
Sky limit güncelleme olacak mı geçen Yıl yapılmıştı

Mehme14
25 Ocak 2025 19:11
guncelleme olur mu 2024 bu Zamanlarda olmustu

minoz
Şef
25 Ocak 2025 19:15

Geçen yıl bu zamanlarda ciddi bir güncelleme olmuştu evet.

Ama 12 ay sınırlaması sürdükçe çok bir anlamı yok. 100 bin ve üstüne 12 ay sınırlaması haziran 2021'de gelmişti ve o zaman ciddi paraydı.

Ve maaş bankası şu an 5 bin tl bile çekilse 12 ay yapıyor.

Bu sınırlaması da bir esneklik olsa, asıl önemli olan o.


Mehme14
25 Ocak 2025 19:19
malesef şartlar söylediqiniz Gibi sınrlama Durumu methyl

Mehme14
25 Ocak 2025 19:21
umarım güzel gelişmeler olacaktır.Genel olarak herhangi bir güncelleme yapılmadı sanırım
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