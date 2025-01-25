Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2025 19:29
Bilgisayar teknisyeni uygulama mülakatı

ARKADAŞLAR 1.02 DE BİLGİSAAR TEKNİSYENİ UYGULAMALI SINAVIM VAR ANCAK NE SORARLAR KESTİREMİYORUM YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Birimiİşe Başladım Ama Sigortam GözükmüyorÇevre ve şehircilik bakanlığıSanayi Bakanlığı büro personeli Ankara merkezGeri gönderme merkezinde mobbing7433 sayılı kanun kapsamında eş durumu hakkı?Aile Bakanlığı Uzman Yardımcısı

Sözlük

ak parti-mhp ittifakı 1 sürekli azalan şeyler 1 olimpiyat 1 Absent 2 uzun bir aradan sonra görülen arkadaş 1 galatasaray ın şampiyonluğa yaklaşması 1 zeka 1 fakirleşme 3 kızılderili selamı 1 uykusuz geceler 4

Son Haberler

Nehirde bulunan ceset 24 yaşındaki gence ait çıktıMuslera Galatasaray tarihine geçtiBakan Kurum: Kentsel dönüşüm milli güvelik meselesidirSamandağ'da sahipsiz köpek saldırısında çocuk yaralandı'Dar gelirli ve ücretli kesimin faturalarını devlet karşılıyor'

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları