Adalet Bakanlığı eş durumu veya sağlık mazereti tayin hk.

Arkadaşlar ben Sözleşmeli Zabıt Katibiyim. Nişanlım ise başka bir şehirde üniversite hastanesinde çakılı kadro sağlıkcı bu yüzden benim onun yanına tayin olmam gerekiyor. Bu yaz evleneceğiz sorularım sırayla şu şekilde;

1-Becayiş gruplarında millete 3 yıl beklemeniz gerekiyor şeklinde yazı geliyormuş fakat ben bakanlığı aradım 3+1 yani 4 yıl beklemeniz gerekiyor dedi 3 yıl mı 4 yıl mı?

2- Kadroya kadar idare etsek Kadroya geçtiğimizde kesin tayin olurmuyum yoksa bu sefer de başka bir engel çıkar mı karşımıza?

3- Sağlık konusunda Kronik rahatsızlığım var. Çalıştığım şehirde bu hastalığı tedavi edebilecek hastane yok. Şuanda başka bir şehirde tedavi oluyorum.(eşimin bulundğu şehir değil) yazın hem eş mazereti dilekçesi göndersem devamında da sağlık durumumu belirtip raporumu koyup il sağlık müdürlüğünden bu hastalığın bu şehirde tedavisinin olmadığı ile ilgili bi yazı koyup eşimin bulunduğu yerde tedavi edebilecek hastaneler olduğunu belgelesem durumum ne olur? Hastalık yüzünden sözleşme feshi gibi bi durum olur mu? veya Sen zaten başka şehir de tedavi oluyomuşsun diyerek istek dışı o şehre tayin çıkartma gibi durumları olur mu?