Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2025 20:00
3+1 Memurken öğrenim durumundan Sağlık Bakanlığına atanma Hk.

Şuanda Adalet Bakanlığında Sözleşmeli Zabıt katibiyim. Bir daha ki kpss de kendi sağlık bölümümden atandığım takdirde,

1- Kendi bakanlığımın muvafakatname vermeme gibi ihtimali var mı?

2- o zamana kadar 3+1 memurluğumun 3. yılında falan olacağım Sağlık bakanlığında 3+1 in 1.yılından mı başlayacağım tekrar?

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.asm hemşire maaşı??8+8 hafta olan analık izniAile Hekimleri Raporu Olmayanlara ilac yazmiyor mu ?HEMŞİRELİKTEN KAÇIŞyurt dışı görevlentirme tıbbı sekreterAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Şartları Nasıl? İller Arası tayin düşünen var mı?sb eğitim tayini mazereti sorunlu hastailler arası ile ilgiliii

Sözlük

etiyopya 1 Homo Habilis 1 sürekli azalan şeyler 1 minekop 1 renk körlüğü 1 telli turna 3 Obezite de avrupa'da birinci sıradayız. 1 enflasyon canavarı 1 kızılderili selamı 1 neşet ertaş 1

Son Haberler

Nehirde bulunan ceset 24 yaşındaki gence ait çıktıMuslera Galatasaray tarihine geçtiBakan Kurum: Kentsel dönüşüm milli güvelik meselesidirSamandağ'da sahipsiz köpek saldırısında çocuk yaralandı'Dar gelirli ve ücretli kesimin faturalarını devlet karşılıyor'

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları