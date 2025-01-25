Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2025 20:07
Ücretsiz izinde derece ve Sgk borçlanması

Arkadaşlar bebeğimin doğumu nedeniyle 2 yıl ücretsiz izin aldım. Tekrar başlangıç yaptım bu sürede ödenmeyen emekli sandığı primimi geriye dönük dışarıdan kendim yatırabilirmiyim ? yatırmam derece kadememde ve emekliliğimde işe yarar mı ? Beraber işe başladığım arkadaşım 13 yıllık görünüyorken ben şuan 11 yıllık memur gibi görünüyorum. Teşekkürler

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