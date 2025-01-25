Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 20:11
Polisin psikiyatri aracılığı ile amateme 8 hafta verilmesi normal mi

Abilerim kardeşlerim polis memuruyum, aile içi bir tartışmadan mahkemelik oldum, şikayetlerden vazgeçildi kamu davasına döndü fakat adli olarak bir sıkıntım kalmadı. Ama prosedür gereği birimim silahima geçici el koyup psikiyatriye gönderdi. Psikiyatride mmpı testi ve bütün testlerin olumlu çıktı ama doktor SENİ TANIMIYORUZ bundan dolayı ANATEME gondercez dedi. AMATEME gittim amatemdeki doktor 8 hafta boyunca her hafta aynı gün idrar vericeksin dedi, sonra sonucu sana vereceğiz psikiyatri doktoruna sonucu goturuceksin dedi.

Şimdi sorum şu

Aile içi bir tartışmada benden 8 hafta boyunca her hafta idrarımı neden isterler, ailede tartismalar olur ben ömrüm boyunca psikiyatriye gitmedim ve AMATEMİN ne olduğunu yeni öğrendim isim bile olmaz. Temiz çıkacak zaten fakat bu kadar irdeleyip uzatmaları çok saçma geliyor.

Polis olup saçma sapan nedenle psikiyatri üzerinden amatemden bir kaç hafta boyunca idrari istenen meslektaşım var mı. Bilgilendirir misiniz??


hukuk2016
Şef
25 Ocak 2025 20:15

Normal özelinde bir konu değil madde kullanıyor musun diye kontrol amaçlı 8 haftada 8 hafta boyunca madde kullanmaya çalıştı mı diye test amaçlı kafanı takma


Kotop
Aday Memur
25 Ocak 2025 21:13

Anladım sefim, ama ne bileyim oraya gidince milletin gözünü mosmor görünce böyle garip garip gözleri mosmor olan insanları gorunce biraz üzüldüm gururum kırıldı,, 8 hafta çok.manasiz.geldi, sonuçta eşimle tartışmada bu kadar saçma sapan irdeleyeceklerini düşünmedim. Ki zaten öyle şeylerin yok Allah'a şükür ama saçma sapan bir şekilde süreci uzatmaya çalışıyorlar

hukuk2016, 2 saat önce

Normal özelinde bir konu değil madde kullanıyor musun diye kontrol amaçlı 8 haftada 8 hafta boyunca madde kullanmaya çalıştı mı diye test amaçlı kafanı takma

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