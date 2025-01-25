genel idare hizmet sınıfı personel özel hizmet puanı

ÖRNEK OLARAK LİSE MEZUNU SAĞLIK PERSONELİ 72(7100 TL ) SAYMAN VE UZMAN 110 10500 TL EMNİYET HİZMETLERİ 148 (14500 TL)GÖSTERGE PUANİ VAR . AMA GİH SİNİFİNDA LİSE VEYA YÜKSEK LİSANS DA OLSANİZ 55 (5200) TL ...

ÖRNEK OLARAK LİSE MEZUNU SAĞLIK PERSONELİ 72(7100 TL ) SAYMAN VE UZMAN 110 10500 TL EMNİYET HİZMETLERİ 148 (14500 TL)GÖSTERGE PUANİ VAR . AMA GİH SİNİFİNDA LİSE VEYA YÜKSEK LİSANS DA OLSANİZ 55 (5200) TL ...