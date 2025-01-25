Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


25 Ocak 2025 20:37
genel idare hizmet sınıfı personel özel hizmet puanı

Hizmet tazminatı puan katsayısını mezuniyete dayalı 85-90 arasına çıkartılması gerekmezmi? Örneğin Bilgisayar İşletmenlerini 55 puan olarak çok düşük değil mi Sendikalara bu konuda çok iş düşüyor. Toplu sözleşme öncesi bu konuda baskı yapalim arkadaşlar.Yanlis mi dusunuyorum. İyi hafta sonlari herkese..


albatros 33
25 Ocak 2025 20:40
ÖRNEK OLARAK LİSE MEZUNU SAĞLIK PERSONELİ 72(7100 TL ) SAYMAN VE UZMAN 110 10500 TL EMNİYET HİZMETLERİ 148 (14500 TL)GÖSTERGE PUANİ VAR . AMA GİH SİNİFİNDA LİSE VEYA YÜKSEK LİSANS DA OLSANİZ 55 (5200) TL ...
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