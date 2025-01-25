Farklı lisans diplomaları egm de işe yarar mı?

ben de 5 tane lisans 1 tane önlisans vardı. hiç bir işe yaramadı. bıraktım emniyeti öğretmenliğe geçtim. polisligi son seçenek memurluk olarak düşün. yasin genctir muhtemelen 3-5 sene farklı kulvarlarda şansını dene.

ben de 5 tane lisans 1 tane önlisans vardı. hiç bir işe yaramadı. bıraktım emniyeti öğretmenliğe geçtim. polisligi son seçenek memurluk olarak düşün. yasin genctir muhtemelen 3-5 sene farklı kulvarlarda şansını dene.