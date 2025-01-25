Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 21:14
Farklı lisans diplomaları egm de işe yarar mı?

Merhabalar, şuan kimya öğretmenliği öğrencisiyim aynı zamanda da açıköğretimden 2 yıllık bilgisayar programcılığı diplomam var. Kpss ile polisliğe hatta direkt komiser yardımcılığına başvursam bu 2 diplomamın benim için bir avantajı olur mu? Lisans ve önlisans bitirip egm ye girenler için bu diplomalar önemli midir? Egm nin farklı bölümlerine bu şekilde paemden komiser yardımcısı olarak geçme şansım var mıdır? Hiçbir bilgim olmadığı için yazıyı uzun tuttum. Bu soruların ana nedeni hala hangi mesleği yapmak istediğime karar veremem. Bilgili arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler


diyorumki06
Şef
25 Ocak 2025 21:21
ben de 5 tane lisans 1 tane önlisans vardı. hiç bir işe yaramadı. bıraktım emniyeti öğretmenliğe geçtim. polisligi son seçenek memurluk olarak düşün. yasin genctir muhtemelen 3-5 sene farklı kulvarlarda şansını dene.

Quake38
Aday Memur
25 Ocak 2025 21:24

Diplomalar bir işe yaramaz herhangi bir lisans mezunuyla aynı değerlendirilirsin. Kom.yrd başvurabilmen için dışardan alım olması lazım ki artık akıllandılar dışardan alım yapmazlar diye tahmin ve temenni ediyorum. EGM ye girdiğinde de maalesef bu diplomaların bir önemi yok. Polislik için de o birimde bu birimde çalışırım gibi hayaller kurarak gelme pişman olursun. Başarılar dilerim


dokles
25 Ocak 2025 21:37

emniyetteki deneyimleriniz neler?

diyorumki06, 40 dk. önce
ben de 5 tane lisans 1 tane önlisans vardı. hiç bir işe yaramadı. bıraktım emniyeti öğretmenliğe geçtim. polisligi son seçenek memurluk olarak düşün. yasin genctir muhtemelen 3-5 sene farklı kulvarlarda şansını dene.

alp3588
Şef
25 Ocak 2025 21:40

Artısı tabiki olur kimya öğretmenliği ve 2 yıllık bilgisayar mezunu bir çevik kuvvet personeli olursun.

Yıllar önce 3 dil bilen bir polis okulu öğrencisi arkadaş bildiği 3 dilin okul bitiminde işine yarayıp yaramayacağını sormuştu , cevaplardan biri teşkilatı çok iyi özetlediği için burada tekrarlamak istedim ( 3 dil bilen bir çevik kuvvet personeli olursun)

Sizin bölümünüzden çok daha iyi bölümlerden mezun olan arkadaşlar bölümleri alakalı alanlarda çalışmıyor. İstanbul?da turizm şubede çalışan arkadaşlardan İngilizce bilmeyenler var iken iyi yds puanlı arkadaşlar çevikte ekiplerde çalışıyordu. Kimya veya bilgisayar mezunu zaten yüzlerce polis var zaten meslekte.

Meslek genel olarak kararsız kalanların mutlu olabileceği bir meslek değil

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