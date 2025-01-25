Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2025 21:21
Eski 657'li Üniv Memuru, Şuan 4Bliyken İstifa Sonrası Açıktan Atama

Merhaba, halı hazirda üniv. hastanesinden 4A'dan istifa ederek başka üniversiteye 4B'li başladım. Şimdide açıktan kuraya tabi olmak istiyorum. 4B'li memur istifa sonrası açıktan atamaya katilabilirmi? Katıldik diyelim, üniversite beni gönderirmi? Sonuçta üst kadroya geçiş söz konusu alttan üste geçiliyor diye biliyorum, şartlarındada 4B şartı felan göremedim bilgisi olan varmı?

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