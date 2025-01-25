Merhabalar doğuda Polis Memuru olarak görev yapmaktayım, Antalya ve Kaş ilçesi ile ilgili fikirlerini, önerileriniz okumak isterim. Tek maaşlıyım, kalabalıktan uzak bi ilçe olsun istyorum. Eğitim, hastane ve alış veriş vs

Merhabalar doğuda Polis Memuru olarak görev yapmaktayım, Antalya ve Kaş ilçesi ile ilgili fikirlerini, önerileriniz okumak isterim. Tek maaşlıyım, kalabalıktan uzak bi ilçe olsun istyorum. Eğitim, hastane ve alış veriş vs