Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


25 Ocak 2025 22:05
antalya
Merhabalar doğuda Polis Memuru olarak görev yapmaktayım, Antalya ve Kaş ilçesi ile ilgili fikirlerini, önerileriniz okumak isterim. Tek maaşlıyım, kalabalıktan uzak bi ilçe olsun istyorum. Eğitim, hastane ve alış veriş vs

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