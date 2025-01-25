Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 22:50
Deprem illerinde geçici görevli çalışanlar

meslektaşlarım deprem İllerinde geçici çalışıp ta tekrardan 1 yıl daha uzatma ihtimalleri varmıdır yada uzatılan lar oldu mu acaba

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