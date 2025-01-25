KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


25 Ocak 2025 22:54
Aşti'den Gölbaşı'na ulaşım

aşti otogardan 3 şubat sabah erken gölbasi polis merkezine nasıl giderim 7 30 da orda olmam lazım dolmuşlar falan saat kaçta başlıyor?


Baypar
Şube Müdürü
26 Ocak 2025 18:57

Taksi kullanmanı tavsiye ederim.

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