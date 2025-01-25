Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2025 23:05
Danıştay Mahkemesi Görüş

Herkese selamlar danıştay maskesine gidip dosya ile ilgili yüz yüze görüşme oluyor mu acaba gidip şansını deneyen var mıdır bilgisi olan yazarsa sevinirim


muallimmm4638
Şef
25 Ocak 2025 23:24
başkan şuan ülkenin en yüksek yargı organlarından birine gitmekten bahsediyosun. ne amaçla gideceksin o önemli? bi de adamlar görüşmeye tenezzül edecek mi? bu ülkede bime bile girerken bir tanıdık devreye giriyor. bahsi geçen kurum danıştay :)

E.Kayı Han
Editor
26 Ocak 2025 02:40

Danıştay da kiminle görüşeceksin. Daire üyeleri ve başkanları ile diyorsan onlarla bırak vatandaşı hakim savcılar bile zor görüşüyor.

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