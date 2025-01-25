Danıştay Mahkesi Görüş

başkan şuan ülkenin en yüksek yargı organlarından birine gitmekten bahsediyosun. ne amaçla gideceksin o önemli? bi de adamlar görüşmeye tenezzül edecek mi? bu ülkede bime bile girerken bir tanıdık devreye giriyor. bahsi geçen kurum danıştay :)

başkan şuan ülkenin en yüksek yargı organlarından birine gitmekten bahsediyosun. ne amaçla gideceksin o önemli? bi de adamlar görüşmeye tenezzül edecek mi? bu ülkede bime bile girerken bir tanıdık devreye giriyor. bahsi geçen kurum danıştay :)