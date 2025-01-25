SB 663 KHK EŞ DURUMU

Eşim hastanede 663 khk ya bağlı sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışıyor. 2 yılını doldurmuş durumda. ben ise TCDD de 399 khk ya tabi kadro karşılığı sözleşmeli memur olarak 7 yıldır görev yapıyorum. Temmuz da yapılan eş durumu kurasında eşim başvuru yaptı ve benim kadrolu olmadığım gerekçesi ile reddedildi. Halbuki biz kurumda 657 ye bağlı kadrolu memurlarla aynı özlük haklarına ve kanunlara tabiyiz emeklilik yönünden 4C emekli sandığına bağlıyız ve merkezi atama ile atanarak memur olarak görev yapıyor ve özlük haklarımızı da buna göre alıyoruz. ancak sağlık bakanlığı kadrolu olarak görmedi ve tayin talebine red verdi. daha sonra ben kendi kurumuma eş durumu sebebiyle tayin talebinde bulundum ve eşimin görev yaptığı ilde çalışabileceğim kadro bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu durumda SB'nın açtığı 2025/1 663 khk eş durumu kurasına yeniden başvuru yapsak ben kurumumun bana verdiği gerekçeli yazıyı başvuruya eklesem kabul edilme durumu ne olur ve izlemem gereken başka bir yol var mıdır. bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Eşim hastanede 663 khk ya bağlı sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışıyor. 2 yılını doldurmuş durumda. ben ise TCDD de 399 khk ya tabi kadro karşılığı sözleşmeli memur olarak 7 yıldır görev yapıyorum. Temmuz da yapılan eş durumu kurasında eşim başvuru yaptı ve benim kadrolu olmadığım gerekçesi ile reddedildi. Halbuki biz kurumda 657 ye bağlı kadrolu memurlarla aynı özlük haklarına ve kanunlara tabiyiz emeklilik yönünden 4C emekli sandığına bağlıyız ve merkezi atama ile atanarak memur olarak görev yapıyor ve özlük haklarımızı da buna göre alıyoruz. ancak sağlık bakanlığı kadrolu olarak görmedi ve tayin talebine red verdi. daha sonra ben kendi kurumuma eş durumu sebebiyle tayin talebinde bulundum ve eşimin görev yaptığı ilde çalışabileceğim kadro bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu durumda SB'nın açtığı 2025/1 663 khk eş durumu kurasına yeniden başvuru yapsak ben kurumumun bana verdiği gerekçeli yazıyı başvuruya eklesem kabul edilme durumu ne olur ve izlemem gereken başka bir yol var mıdır. bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.