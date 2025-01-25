Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Ocak 2025 23:19
MALUL AYLIĞI

Merhaba arkadaşlar bilen varsa yardımcı olabilir mi. Ben 2 yıl önce organ nakli oldum ve sonrasında %73 rapor aldım daha sonra sartlarim uyduğu için malul aylığına bağlandım. Ekpss sınavına girdim ve şu anda tercih vereceğim. Öncelikle daha önce hiç kamu kurumunda çalışmadım. Şimdi ben atanirsam malulen emeklilik atanmama engel midir?. Ben bu konuyu araştırdım eski devlet personel başkanlığının malul aylığının emekli kapsamına girmedigi yönünde görüşü var ayrıca memurlar net de malulen emekli birinin normal emekli kapsamına girmedigi ve atanabilecegini söylüyor. Bu konuyu 3 bakanlığın personel işlerine sordum bilen yok. Sizce bir sorun olur mu yoksa malulen emekliligi iptali etmelimiyim pazartesi. Yardımcı olurmusunuz.

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