Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2025 23:21
İşe alkollü gitmenin cezası nedir?

İş yerimde şube müdürüm tarafından alkollü olduğum farkedildi. başıma ne gelir?


muallimmm4638
Şef
25 Ocak 2025 23:25
tutanak tuttu mu?

Sakaryalı540
Memur
25 Ocak 2025 23:35

İnşallah en ağır ceza neyse onu verirler. İşe alkollü gitmek akıl kârı değil. Senin amirin ben olsa idim en üst seviyeden cezanı verirdim iş kıymeti bilmeyenlere en ağır cezayı vereceksin

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