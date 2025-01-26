Enekliler'e Promosyon Önerisi

Tek başınıza bankaya gidip ne kadar promosyon verirsiniz demeyin. Mümkünse en az 10 kişi birlik olun ( kişi ne kadar artarsa eliniz güçlenir) üç sözcü bilirleyip bankaları dolaşın. Biz şu kadar kişi aynı anda maaşı bankanıza taşıycaz? Bize ne kadar promosyon ve hangi avantajları sunarsınız? BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR misali...

Tek başınıza bankaya gidip ne kadar promosyon verirsiniz demeyin. Mümkünse en az 10 kişi birlik olun ( kişi ne kadar artarsa eliniz güçlenir) üç sözcü bilirleyip bankaları dolaşın. Biz şu kadar kişi aynı anda maaşı bankanıza taşıycaz? Bize ne kadar promosyon ve hangi avantajları sunarsınız? BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR misali...