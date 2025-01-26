Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2025 09:39
Enekliler'e Promosyon Önerisi
Tek başınıza bankaya gidip ne kadar promosyon verirsiniz demeyin. Mümkünse en az 10 kişi birlik olun ( kişi ne kadar artarsa eliniz güçlenir) üç sözcü bilirleyip bankaları dolaşın. Biz şu kadar kişi aynı anda maaşı bankanıza taşıycaz? Bize ne kadar promosyon ve hangi avantajları sunarsınız? BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR misali...

Bozkurtbakışlı
Şef
26 Ocak 2025 09:40
"Emeklilere" Diyecektim... Özrümü kabul ediniz

fakir.adam
Şube Müdürü
26 Ocak 2025 10:30

enek ilçesinden olanlara enekliler denir.

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