Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2025 10:54
Bilim ve Sanat Merkezi İl dışı tayin

Bilim ve Sanat Merkezlerinde il içi tayine izin verilirken il dışı tayine neden izin verilmediğinin gerekçesi nedir acaba. Artık neredeyse her ilde ve çoğu ilçede Bilim sanat merkezi açılmışken il dışı tayin hakkının verilmesi bir çok öğretmenin tayin sıkıntısını çözecektir.

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