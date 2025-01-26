Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2025 11:22
Kurum içi ehliyet kursu açılması

Emniyet artık kurum içi kurs açıp ehliyet vermiyor mu? Çalıştığım ilde yıllardır açılmadı da


Sultanikincivites
Aday Memur
26 Ocak 2025 11:39
il emniyet müdürlüklerinin insiyatifinde. geçen yıl veren iller oldu

diyorumki06
Şef
26 Ocak 2025 14:18
trafik şubeyle görüş onlarin haberi vardır. verildiğinde b a c d birlikte al e yi d almadan alamiyorsun.

saulgoodmannn
Aday Memur
26 Ocak 2025 15:05

Trafik şube mi organize ediyor

diyorumki06, Dün
trafik şubeyle görüş onlarin haberi vardır. verildiğinde b a c d birlikte al e yi d almadan alamiyorsun.

diyorumki06
Şef
26 Ocak 2025 15:52
organize kısmını bilmiyorum da onların kesin haberi oluyor.
saulgoodmannn, Dün

Trafik şube mi organize ediyor


Bazıgünler
Aday Memur
26 Ocak 2025 17:08
BİR COK İL CÜZİ MİKTARLARA KURS AÇIYOR.

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
26 Ocak 2025 18:21
Kasım Aralık'ta İstanbul'da verildi

diyorumki06
Şef
26 Ocak 2025 21:55
vay be zamaninda 5 bine 3 sınıftan ehliyet almıştım hey gidi günler.

cengaver34
Şef
26 Ocak 2025 22:07

Bazı illerde her dönem polis okulu öğrencilerine ehliyet verilirken il kadrosunda yazıyorlar hangi sınıf ehliyet alacaksa ve ya yükselteceklerse cüzzi miktarda kurs ücreti karşılığında öğrencilerle birlikte ehliyet veriliyor diye duymustum


siyahbeyaz88
Genel Müdür
26 Ocak 2025 22:21
tır ehliyetinde sıkıntı var
Toplam 9 mesaj

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